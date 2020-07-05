شكرا لبحثكم عن خبر رسميا .. محافظ حضرموت يطالب الرئيس هادي بالاعتذار " وثيقة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بإيقاف الهجمة الممنهجة ضد قوات النخبة الحضرمية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية. كما طالب اللواء البحسني في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية بإلزام وزير الخارجية محمد الحضرمي بتقديم الإعذار عن إساءته لقوات النخبة الحضرمية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية. Advertisements ويأتي ذلك عقب تصريحات لوزير الخارجية اليمني إثر استيلاء قوات من النخبة الحضرمية على حاويات تحوي أموالا تابعة للبنك المركزي في مدينة المكلا.

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