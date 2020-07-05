شكرا لبحثكم عن خبر لجنة الطوارئ: حالتا وفاة وثمان حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية عن تسجيل حالتي وفاة وثمان حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأكدت اللجنة في نشرتها اليومية امس عن مستجدات كورونا خلال الساعات الأخيرة تسجيل (8) حالات إصابة جديدة كالآتي: (6) حضرموت (1) لحج (1) شبوة Advertisements كما تم تسجيل حالتي وفاة كالآتي: (1) حضرموت (1) لحج وسجلت حالة شفاء واحدة في لحج. وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1248) و(337) وفاة و(537) تعافي.

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