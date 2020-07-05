شكرا لبحثكم عن خبر شاهد "صورة" لضخامة صاروخ حوثي سقط في الجوف ولم ينفجر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سقط صاروخ أطلقته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في مساحة مفتوحة غربي محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد. وذكرت مصادر محلية مليشيا الحوثي أطلقت صاروخا من مواقع تمركزها خلف جبل حليف، بمديرية الغيل، وسقط إثر ذلك في منطقة الروض، الواقعة في مديرية الخلق. Advertisements وبحسب المصادر فإن الصاروخ لم ينفجر، وقامت المليشيا الحوثية بنقله، بعد قدوم عناصرها إلى المنطقة.

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