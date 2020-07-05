شكرا لمتابعة خبر عن اخيرآ : مصادر تكشف عن العراقيل التي أخرت صدور القرارات الجمهورية لتعيين رئيسا للوزاء ومحافظ ومدير أمن عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة، عن العراقيل التي تحول دون صدور القرارات الجمهورية، الخاصة بتعيين رئيسا للحكومة القادمة ومحافظ ومدير أمن للعاصمة المؤقتة عدن.

وبحسب المصادر، فإن أطراف داخل الحكومة الشرعية، تحاول تأخير صدور القرارات الجمهورية، لبحث مزيد من المكاسب في المشاورات الجارية مع الانتقالي الجنوبي بالعاصمة السعودية الرياض.

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وذكرت المصادر، أن الشرعية تبحث عن مزيد من المكاسب مقابل تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض، استجابة لرغبة الانتقالي الجنوبي.

وأكدت المصادر، ان الحكومة الشرعية تطالب بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في سقطرى، وإعلان المجلس الانتقالي رسمياً تراجعه عن الإدارة الذاتية، وهو ما يرفضه الانتقالي الجنوبي حتى الآن.