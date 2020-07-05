شكرا لمتابعة خبر عن بعد تخزين كميات كبيرة من الأسلحة : تحركات اماراتيه للإنقضاض على تعز .. ومصادر تكشف عن مخطط عسكري يرتب له طارق صالح لإسقاط المحافظة على ثلاثة مراحل! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر استخباراتية في الساحل الغربي عن مخطط اماراتي جديد يرتب له قائد ما يسمى "حراس الجمهورية طارق محمد عبدالله صالح" بإشراف إماراتي ، يقوم بذلك السيطرة الكاملة على تعز تحت مبرر منع تهريب الأسلحة.

ويقدم المصادر أن المخطط الذي يقوم بإسقاط المحافظة بيد مليشيا الإمارات ، يتكون من ثلاث مراحل من بينها خلايا الخلايا العائمة في التربة مركز مديرية الشماتيين وكذلك الحجرية والعمل على منع تواجد الجيش الوطني فيها في ساحة لإنطلاق عمليات عسكرية إلى مديريات أخرى.

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وأكدت المصادر أن قائد مايسمى حراس الجمهورية قد عمل منذ "مارس" الماضي على إدخال كميات كبيرة من الأسلحة ، وتخزينها في بيوت سكنية ليتم تفجير الوضع من الداخل ، وعبر خلايا تم تأمينهم ماديا ولايقومون بأي عمل سوى الإنتظار لساعة الصفر.

وسبق زعمت قوات مايسمى الحزام الأمني ​​بأنها ضبط مجموعة من الأسلحة الثقيلة كانت قادمة من تعامل إلى مناطق الإشتباك في الجنوب ، وهي

وفق المصدر ضمن مخطط "طارق عفاش" لتبني قضية منع تهريب الأسلحة كمبرر لإحتلال تعز وتسليم إدارتها للمليشيات التي تقومها الإمارات.