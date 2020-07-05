شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث للشرعية : طيران التحالف يستهدف مواقع قوات عسكرية ومسلحين قبليين تابع الشرعية في مارب بست غارات جويه .. والخسائر كبيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قصفت مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية , السبت ، مواقع للقوات الموالية لحكومة هادي في مديرية مجزر بمحافظة مأرب .

وقالت مصادر عسكرية وقبلية ان غارات التحالف استهدفت مواقع متأخرة لقوات عسكرية ومسلحين قبليين موالين لحزب الاصلاح ما ادى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوفهم .

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واضافت المصادر ان الخسائر كبيرة بعد ن استهدفت ست غارات تجمعات للقوات الموالية لحكومة هادي وكذا المسلحين القبليين .