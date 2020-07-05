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صنعاء - ياسمين الخيامي - هام.. طبيب يمني يتوصل إلى دواء لفيروس كورونا يبدأ مفعوله خلال 6 ساعات

د.سهل الإرياني: أدعو وزارة الصحة الى البدء بتجربة دواء الريفامبسين لفعاليته الكبيرة على مرضى كورونا

أكد طبيب يمني متخصص في الوبائيات التوصل إلى نتائج مذهلة لدواء يقضي على فيروس كورونا COVID19

،داعيا وزارة الصحة العامة والسكان إلى البدء بتجربة الدواءالذي أثبت فعاليته الكبيرة على عدد من المرضى

مشيرا إلى أن مفعول يبدأ خلال ست ساعات من استخدام اول جرعه(٦٠٠mg).

وقال أخصائي طب المجتمع وعلم الوبائيات الدكتور/ سهل الإرياني والحاصل على جائزة اليوم العالمي للمتطوعين عام 2008:"بعد ان قمت ببحث مضنِ دام ٣ أشهر حول آلية عمل "الريفامبسين" ومقارنته بآلية تكاثر الفيروس والانزيم الذي يعمل عليه بالجسم- الذي لم استطيع الحصول عليها إلا مؤخرا بسبب تباين النظريات حول هذه المواضيع- تم التوصل لهذه النتائج".

مبديا استغرابه الشديد من تأخر المواقع العلمية في عملية البحث عن هذا الدواء والتي بدأتها مؤخرا على حد قوله.

وقال:" لم تبدأ الابحاث على هذا الدواء تنتشر في المواقع العلميه الا مؤخرا لا اعرف ما هو السبب".

مشيرا إلى أنه ما زاد من شكوكه حول فاعلية الدواء هو الإعلان الصادر عن وزارة الصحة الروسية في الـ26 من شهر مايو الماضي من خلال مؤتمرا صحافيا على لسان مسؤول في الوزارة عن البدء في استخدام علاج Avifavir وبشكل رسمي.

وقال:" في تاريخ 26/مايو كان هناك مؤتمرا صحفيا لمسؤول في وزارة الصحه الروسيه يعلن فيه عن البدء في استخدام علاج Avifavir بشكل رسمي بعد انتهاء التجارب عليه، تأكدت شكوكي حول العلاج، كان يحمل نفس التركيز و الفعاليه في القضاء على الاعراض".

وأضاف:" في ابريل ٢٠٢٠ تم نشر بحث في سنغافوره حيث قامت الدراسة بنشر نتائج مراقبة عينة أجريت على ٢٣٦ مريض يستخدمون الريفامبسين وكانت النتائج مذهلة حيث أن المرضى تحسنوا في يومين فقط".

وقال:" الريفامبسين لمن لا يعرفه هو مضاد حيوي يعمل على تثبيط الانزيم DNA Selective RNA polymeraze ويستخدم بكثره في علاج بعض الامراض مثل السل(كعلاج مساعد ضمن بروتوكول يتكون من خمس مضادات حيويه بكتيريه) والتهابات السحايا والتهابات المسالك البوليه والجذام".

مشيرا إلى أنه تمت تجربة العلاج المزدوج المستخدم لدى مرضى السل، لكن فعاليته لم تكن كفعالية الريفامبسين.

وأضاف:" في دراسه نشرها موقع امريكي للمقارنه بين بعض انواع الادويه المستخدمه بالكورونا، كانت فعالية الريفامبسين هي الاولى(11.6 نقطه) وبفارق ثلاث نقاط عن اي دواء اخر وكانت الدراسه تشمل بعض المضادات الحيويه المستخدمه حاليا ومضادات الالتهابات والمركبات الستيرويديه".

ووجه الدكتور الإرياني نداء إلى وزارة الصحة العامة والسكان للبدء بتجربة الدواء بشكل رسمي واضافته للبروتوكول العلاجي حيث قد تمت تجربته بشكل محدود وكانت نتائجه مذهلة على حد قوله.

ويعد الدكتور سهل الإرياني واحدا من أخصائيي طب المجتمع والوبائيات حاصل على جائزة اليوم العالمي للمتطوعين في ٢٠١٨، كان ضمن من عملوا اثناء وباء الكوليرا و قام بشكل تطوعي ضمن فريق من الخبراء بتجهيز الاستراتيجيه الوطنيه للكورونا في فبراير الماضي.

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هام.. طبيب يمني يتوصل إلى دواء لفيروس كورونا يبدأ مفعوله خلال 6 ساعات

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