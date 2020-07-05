محافظة مأرب تحتل المرتبة الأولى في عدد الغارات السعودية لليوم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب



شن طيران العدوان السعودي ، اليوم السبت، عشرات الغارات على عدد من مديريات محافظة مارب، منها 30 غارة على مديرية مجزر خلال الساعات الماضية.

وقالت مصادر أمنية أن طيران العدوان شن 11 غارة على مديريتي العبدية وماهلية خلال الساعات الماضية.

وأشارت الى أن حصيلة غارات العدوان على محافظة مأرب خلال الساعات الماضية بلغت 41 غارة.. مؤكدة أن الغارات خلفت أضراراً بممتلكات المواطنين.