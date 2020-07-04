شكرا لبحثكم عن خبر وفاة البرلماني اليمني أبوبكر عبّاد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عضو كتلة حضرموت النيابية الأستاذ ابوبكر أحمد عبّاد، عضو مجلس النواب عن الدائرة النيابية (148) مديرية شبام محافظة حضرموت - الذي وافاه الأجل اليوم.بعد معاناة مع المرض.

وأكد المحافظ أن حضرموت والوطن خسرت برحيل النائب الأستاذ أبوبكر عبّاد أحد رجاله الأوفياء، ونائباً متميزاً عُرف بالنشاط والمشاركات الفاعلة فى مجال التشريعات والعمل الرقابي وساهم بفعالية فى تطوير آليات العمل النيابي، والبرامج الإجتماعية المختلفة، وأحد القيادات الوطنية التي أسهمت في العمل التشريعي بمجلس النواب مشاركاً في عدد من اللجان المتخصصة التشريعية منها والرقابية، وفي مجالي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية.

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ووجه المحافظ خالص التعازي الى أسرة وذوي الفقيد والى أبناء مديرية شبام وحضرموت كافة، سائلاً اللّه العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه. فسيح. جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون.

4 يوليو 2020/ المكتب الاعلامي للمحافظ