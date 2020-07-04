شكرا لبحثكم عن خبر العرب: . تعيين سلطان العرادة نائبا للرئيس هادي عن الشمال وبن مبارك عن الجنوب وحزمة قرارات جمهورية ستصدر بتعيينات في مناصب عليا.. اسماء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت صحيفة العرب اللندنية، المملوكة للإمارات، عن توافق بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي بشأن تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق الرياض، المتعلقة بالشقّ السياسي، وسط تسريبات عن ضغوط سعودية على المتفاوضين للتعجيل بالاتفاق.

وأفادت الصحيفة الإماراتية -نقلاً عن مصادر وصفتها بـ”المتطابقة”- بأن المشاورات التي دارت خلال الأيام الماضية، بمشاركة هيئة رئاسة برلمان هادي وهيئته الاستشارية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية؛ أفضت إلى التوافق على تكليف رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً، بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، وفقاً لمخرجات اتفاق الرياض الموقّع بين الشرعية والانتقالي الجنوبي في نوفمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة -وفقاً لمصادرها- إلى أن هادي سيُصدر عدداً من القرارات في الأيام المقبلة، بتكليف عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة، إضافة إلى تعيين محافظ لعدن من المجلس الانتقالي الجنوبي.. متوقّعة تعيين وزير النقل السابق بحكومة هادي، عضو هيئة رئاسة الانتقالي، مراد الحالمي، محافظاً للعاصمة المؤقتة، والعميد مطهر الشعيبي مديراً لأمن عدن.

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لافتة إلى نقاش يدور للتوافق حول تعيين نائبين جديدين لهادي أحدهما من الشمال والآخر من الجنوب، بدلاً عن النائب الحالي علي محسن الأحمر، الذي أكدت المصادر وجود توافق واسع بين مختلف القوى والمكونات اليمنية على إقالته وتعيينه في منصب شرفي.

كما أشارت الصحيفة إلى معلومات عن تعيين سفير هادي في الولايات المتحدة، أحمد عوض بن مبارك، نائباً عن الجنوب، وتعيين محافظ مأرب، سلطان العرادة، نائباً عن شمال اليمن.

مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن هذه التغييرات كحزمة واحدة خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال لم يحدث أي تصعيد من طرفي الصراع في المحافظات الجنوبية.

وبحسب الصحيفة الإماراتية، فإن الفترة القادمة ستشهد موجة جديدة من النزوح السياسي من داخل حكومة هادي نحو الدوحة وإسطنبول ومسقط، في حال نجح التحالف في إنهاء حالة التوتر والصراع، التي تقف خلفها الكثير من الشخصيات السياسية المدعومة من قطر، والتي سيتراجع دورها بعد إعلان الحكومة القادمة، والشروع في عملية إصلاح واسعة لمؤسسات “الشرعية”.