شكرا لبحثكم عن خبر تزايد حالات تزوير العملة بعدن و الصرافين يحذرون تعرف على الفارق "بالصورة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر مختصون في مجال الصرافة من تزايد انتشار عملات مزورة في السوق المحلية ..

و قال المختصون :أن هناك تداول للعملات المزورة دون علم .

و أكدوا على أن طرق الكشف عن الفارق بين العملة المزورة و العملة الأصلية تحتاج للخبرة و لأجهزة الكترونية ..

و اشاروا إلى أن هناك ضعفاء نفوس يقومون بتزوير العملة و تداولها بالسوق دون أن يتم كشف القائمين خلف هذه الأعمال إلى الآن .



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