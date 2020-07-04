شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق المليشيا الحوثية 4 طائرات بدون طيار باتجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لإطلاق الميليشيا الحوثية الارهابية أربع طائرات بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من اعتراضها وتدميرها.



وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن..مجدداً وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير..محملاً ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.

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