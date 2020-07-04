شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحسبا لمنخفض جوي.. وزير الصحة يوجه برفع جاهزية المرافق الصحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020 الخليج 365 - عدن وجه وزير الصحة والسكان الدكتور ناصر محسن باعوم اليوم برفع جاهزية المرافق الصحية المختلفه في المحافظات المزمع ان تتاثر بالمنخفض الجوي القادم.

Advertisements التوجيهات شملت تفعيل ادارات الطوارئ في المستشفيات والمرافق الصحية والعمل بخطة الطوارئ المعده من قبل وزارة الصحة لمحابهة اي كارثة محتملة. ووشدد وزير الصحة علی غرفة عمليات الطوارئ والاسعاف بالوزاره بضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة اي طارئ قد يحدث جراء المنخفض ووجههم باعداد خطة لتوزيع فرق وسيارات الاسعاف في عموم المناطق. واوضح باعوم بان بامكان المواطنيين التواصل مع غرفة عمليات الصحة عند حدوث اي طارئ ...مبتهلا الی الله ان يجنب البلاد والعباد اي مكروه.

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