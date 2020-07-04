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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن وفاة قائد اللواء العاشر صاعقة متأثرا بجراحه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم السبت، عن وفاة قائد اللواء العاشر صاعقة العميد يسري العمري الحوشبي، متأثرا بجراح أصيب بها في مواجهات قبل نحو شهر بين ”ميليشيات إخوانية“ وقوات الانتقالي في محافظة أبين.
وقال المجلس عبر موقعه الإلكتروني، إن العميد الحوشبي، توفي متأثرا بإصابته في ”مواجهات مليشيات الإخوان المتطرفة، في جبهة قرن الكلاسي في محافظة أبين، دفاعا عن وطنه وشعبه ضد قوى الاحتلال والإرهاب“.
ووصف المجلس في بيانه وفاة العميد الحوشبي بـ“الخسارة الكبيرة“، كما نعاه نشطاء وسياسيون جنوبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر البعض مقاطع فيديو للحوشبي، خلال المواجهات التي دارت سابقا في جبهات أبين.
وذكرت حسابات على ”تويتر“ أن ”تشييع جثمان الحوشبي غدا الساعة الثامنة صباحا من مستشفى الجمهورية في العاصمة عدن إلى مسقط رأسه في مديرية المسيمير في محافظة لحج“.
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