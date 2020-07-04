شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تخضع سائحي وطلاب الخليج للحجر الصحي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قررت السلطات في بريطانيا إخضاع سائحي وطلاب وطالبي الرعاية الصحية من دول الخليج والشرق الأوسط للحجر الصحي والعزل المنزلي لمدة 14يوما.
كما قررت السلطات إقامة زيارات تفقدية للتأكد من التزام القادمين إليها من هذه الدول بإجراءات العزل.
يذكر أن بريطانيا خففت منذ الشهر الماضي إجراءات الإغلاق الكلي التى استمرت لما يقرب من 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.
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