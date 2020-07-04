شكرا لقرائتكم خبر عن واخير : انقلبت أموره رأسًا على عقب .. والد زوجة ’’صدام حسين‘‘ يحكي ‘‘قصة الرجل’’ الذي كبلته ’’الشرطة’’ وصدرت أوامر بقطع رأسه .. ’’تفاصيل هامة‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبت ، ٠٤ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٦ مساءً (الخليج 365)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادرا لخال الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وهو في ضيافة الممثل والإعلامي سمير صبري .

ونشر أحد الحسابات على "تويتر" مقطع الفيديو لخال صدام حسين،خير الله طلفاح، معلقًا:"أجمل قصتين عن الوفاء عند العرب، يرويهما خير الله طلفاح خال صدام حسين "والد زوجته" من أجمل القصص التي سمعتها".

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ويظهر في الفيديو الفنان سمير صبري وهو يحاور خال صدام، ويسأله عن أهم صفات العرب، كما كتب الأخير في أحد كتبه ومؤلفاته.

ولاقي الفيديو تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصد أكثر من 9 آلاف مشاهدة.