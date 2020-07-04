شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قناة الجزيرة تفاجئ قبل قليل جمهور ”رجاء الجداوي‘‘ بخبر حزين كان يخشاه الجميع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبت ، ٠٤ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٤٢ مساءً (الخليج 365)

نقلت قناة الجزيرة الاخبارية أخبار حزينة لجمهور الفنانة المصرية رجاء الجداوي، نقلا عن طاقمها الطبي المعالج في مستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية.

وقالت القناة في خبر نشرته عبر موقعها في الانترنت بأن المصدر طبي في مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الإسماعيلية نقل أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، ليتم نقلها إلى قسم العناية المركزة، ووضعها تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفقا لمصادر محلية.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

مذيعة قناة MBC تنصح السعوديات بممارسة هذا الفعل الفاضح والمخل .. وغضب سعودي عارم ومطالبات بإغلاق القناة .. فيديو

قناة الجزيرة تفاجئ قبل قليل جمهور ”رجاء الجداوي‘‘ بخبر حزين كان يخشاه الجميع

‘‘أسد’’ ضخم يفترس شريكته ’’اللبؤة’’ بعد تلاسن وعتاب بينهما بسبب خيانتها وماهي الا لحظات حتى سقطت ‘‘جثة هامدة‘‘ ... ’’فيديو‘‘

فيصل القاسم يفجر مفاجأة مثيرة عن صدام حسين ويبكي كل العراقيين.. لن تصدق ماهو السر الذي كشفه مذيع قناة الجزيرة

Advertisements

هل تذكرون الفنانة السورية ’’صباح الجزائري‘‘ التي لعبت دور ‘‘أم عصام’’ في مسلسل ’’باب الحارة‘‘ .. شاهدوا كيف أصبح شكلها اليوم وكيف ظهرت مع هذا الشاب بعد طلاقها من ‘‘دريد لحام‘‘... ’’صورة‘‘

ظهور من جديد الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تفجر مفاجأة مدوية .. مارست العلاقة الحميمة بشكل واسع في هذة الدولة وارغب في التغيير ..فيديو

عاااجل : ’’خطيبة جمال خاشقجي‘‘ ترعب ‘‘الملك سلمان’’ وولي عهده .. وتهز ’’الديوان الملكي’’ في ‘‘السعودية‘‘ وهذا ما قالته ’’خديجة جنكيز‘‘عن المحاكمة التي جرت اليوم بتركيا

شاهد ... طفلة ميتة تباغت والديها وتظهر لهما من نافذة السيارة بعد اربع اعوام من دفنها ... وعندما اتصل الوالدان بالشرطة كانت المفاجئة التي لا تكن بالحسبان ... صورة

شاهد بالفيديو : ‘‘أسد جائع’’ يخطف ’’طفلة عمرها اربعة سنوات’’ من يد والدها ... شاهدوا كيف ‘‘أنتزع رأسها بوحشية‘‘ ... ’’فيديو لأصحاب القلوب القوية‘‘

ظهور مفاجئ لنجمة ’’باب الحارة‘‘ دانا جبر بـ‘‘إطلاله جديدة ’’ ... و’’الجمهور ’’يفقد صوابه ويهجم عليها بهذه ‘‘العبارات الجارحه‘‘ ... ’’صور‘‘

كما أكد مدير الشؤون الصحية في الإسماعيلية سعيد السقعان تعرضها لمضاعفات صحية أدت إلى وضعها على جهاز تنفس لا تدخلي ، مضيفا في مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر قبل عدة ساعات أن حالتها غير مستقرة، وأنها شعرت فجر الثلاثاء بارتفاع درجة حرارة مستمر وصداع ودوار وضيق في التنفس، حيث تبين أن نسبة الأوكسجين في دمها تقل عن 90%، مما استلزم نقلها إلى العناية المركزة.

كما ذكرت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للجداوي، مساء الاثنين، أن والدتها تعاني من ارتفاع درجة الحرارة منذ دخولها المستشفى، وأشارت إلى أن والدتها لم تفقد الوعي، على خلاف ما ذكرته المصادر.