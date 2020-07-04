شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : قرار رئاسي بضم ألوية في الساحل الغربي إلى وزارة الدفاع اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر في الرئاسة اليمنية عن مقترح تقدم به نائب الرئيس "على محسن صالح" للرئيس "هادي" بضرورة ضم اللواء "35 واللواء الرابع والأمن" في المناطق المحاذية للساحل الغربي الى وزارة الدفاع كون بقائهم في الشمال وخارج نطاق الشرعية يمثل تهديد وخطر على بسط نفوذ الدولة.

جاء ذلك بعد أنباء عن تحركات مشبوهة يقوم بها "طارق محمد عبدالله صالح" عبر خلايا نائمة تابعة له في منطقة التربة مركز مديرية الشماتيين والحجرية ضد الجيش الوطني في تعز.

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وقال المصدر أن "نائب الرئيس" توعد بإستخدام طرق أخرى ، في حال لم يصدر الرئيس توجيهات بضم "اللواء 35 واللواء الرابع والأمن"

واشار المصدر إلى أن نائب الرئيس رفض أن تبقى مناطق التربة ، والمواسط ، والصلو ، خارج سيطرة الجيش الوطني ، مؤكد على أهمية المحافظة على تعز لتبقى محافظة تابعة للشرعية ، لا للمليشات المارقة التي تتبع الإنقلابيون الجدد في كل من جزيرة سقطرى والعاصمة المؤقتة عدن.

وتعمل قوات حراس الجمهورية في الساحل الغربي وفق أجندة تتعارض مع الحكومة المعترف بها ، رافضة أن تكون تحت مظلة وزارة الدفاع في الحكومة الشرعية ، وتتلقى توجيهها من دولة الإمارات التي سعت لتقويض سلطة الشرعية الشرعية المعترف بها.