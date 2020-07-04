شكرا لمتابعة خبر عن اشتباكات عنيفة بين أطراف حوثية في صنعاء .. استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشبت اشتباكات بين مُسلحين حوثيين فجر اليوم السبت, في منطقة صرف شرقي مدينة صنعاء.

وقال شهود عيان ، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين عصابتين تابعتين للحوثيين في محاولة للسيطرة على قطعة أرض في منطقة صرف، تابعة لشركة صينية كانت تعمل في مجال الإنشاءات والطرق.

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ولفتوا إلى أن اشتباكات خفيفة كانت تحدث دائمًا بين الطرفين, لكن هذه المرة نشبت اشتباكات أكثر ضراوة باستخدام الأسلحة الرشاشة.

وتزايدت مشاكل الأراضي في صنعاء، مع ظهور عصابات تابعة لقيادات حوثية، تسطو على الأراضي العامة والخاصة.