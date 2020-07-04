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عدن - ياسمين التهامي - عريس يذبح عروسه أثناء مداعبتها وهكذا كان مصيره بعدها!.. شاهد "صور" هزت دولة عربية

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جديد اب برس

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عريس يقطن منطقة حلوان في العاصمة المصرية القاهرة، حياته الزوجية في لحظة مداعبة لعروسه بسكين؛ حيث قتلت على الفور وفارقت الحياة. وكان الزوج الشاب صاحب الـ28 عامًا الذي يسكن في الطابق الثالث بنفس منزل أهله، يداعب زوجته بسكين إلى أن ذبحتها بالخطأ فسقطت على الفور جثة هامدة؛ بينما قال الزوج الذي ألقي القبض عليه: " كنا بنهزر ومسكت السكين وبهوشها جات في رقبتها، فهرعت بها بصحبة أحد أقاربي إلى المستشفى. " ومن جانبهم، سرد بعض الجيران ملابسات الحادث، قائلين: " المنطقة هنا هادئة ولا أحد ينزل الشارع حتى للتسوق فالكل يعتمد على خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل، ولكن كل ما أعلمه عنه أنه حاصل على ليسانس حقوق واشترى سيارة صينية الصنع ليعمل في شركة توصيل المواطنين. " وأوضحوا أن: " الحادث وقع في ساعة متأخرة من الليل، وسمعنا به في اليوم التالي.. الجريمة وقعت الساعة الثانية صباحًا، وأهل الزوج يعتمون على الحادث.. فيما يعرف عن الأسرة حسن السمعة، ولم نسمع قط عن وجود أي خلافات بينهم إلى أن صعقنا بالخبر المؤلم بوفاة عروسه التي لم يمر سوى بضعة أشهر على زواجهما، ولم نعلم ملابسات الحادث حتى الآن.