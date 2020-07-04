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عدن - ياسمين التهامي - ظهور مذيعة جديدة على شاشة الجزيرة قادمة من قناة العربية.. تخطف الأنظار بجمالها الفائق من علا الفارس وغادة عويس (صورة)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت قناة الجزيرة متابعيها بظهور لافت لمذيعة جديدة فائقة الجمال قادمة من قناة العربية. واستطاعت القناة بخطف الاعلامية التونسية حنان المعين من قناة العربية، حيث وصف متابعيها بأنها جمالها فاق جمال الإعلامية الأردنية علا الفارس واللبنانية غادة عويس وكلاهما يعملان في نفس القناة. وكلفت القناة الإعلامية الجديدة حنان المعين بتقديم برنامج الجزيرة هذا الصباح والذي يبدأ من الثامنة صباحًا بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة ولغاية الساعة الـ11، مقدما وجبة إخبارية تمزج بين السياسة والتثقيف والترفيه بقالب مختلف عن قوالب النشرات الإخبارية التي اعتادتها القناة ت قناة الجزيرة متابعيها بظهور لافت لمذيعة جديدة فائقة الجمال قادمة من قناة العربية. واستطاعت القناة بخطف الاعلامية التونسية حنان المعين من قناة العربية، حيث وصف متابعيها بأنها جمالها فاق جمال الإعلامية الأردنية علا الفارس واللبنانية غادة عويس وكلاهما يعملان في نفس القناة. وكلفت القناة الإعلامية الجديدة حنان المعين بتقديم برنامج الجزيرة هذا الصباح والذي يبدأ من الثامنة صباحًا بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة ولغاية الساعة الـ11، مقدما وجبة إخبارية تمزج بين السياسة والتثقيف والترفيه بقالب مختلف عن قوالب النشرات الإخبارية التي اعتادتها القناة

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