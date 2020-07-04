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عدن - ياسمين التهامي - خسائر كبيرة في صفوف قوات شرعية هادي .. والسبب .. طيران التحالف !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مقاتلات التحالف الذي تقوده مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية , السبت ، مواقع للقوات الموالية لحكومة هادي في مديرية مجزر بمحافظة مأرب . وقالت مصادر عسكرية وقبلية ان غارات التحالف استهدفت مواقع متأخرة لقوات عسكرية ومسلحين قبليين موالين لحزب الاصلاح ما ادى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوفهم . واضافت المصادر ان الخسائر كبيرة بعد ن استهدفت ست غارات تجمعات للقوات الموالية لحكومة هادي وكذا المسلحين القبليين

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