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عدن - ياسمين التهامي - مأرب.. قوات التحالف تتلقى ضربة موجعة بعودة قادة عسكريين وكتيبة كاملة إلى صنعاء !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements بلت العاصمة صنعاء، مساء أمس الجمعة، قادة عسكريين من المغرر بهم في صفوف قوات التحالف والذين استجابوا لإعلان العفو العام الذي أصدره المجلس السياسي الأعلى. وقالت مصادر محلية في محافظة مارب لـ”إب برس” إن القيادي في حزب الإصلاح العقيد ابراهيم محمد حسين الهلاني، المسؤول الإعلامي لما تسمى المنطقة العسكرية السابعة، ونائبه القيادي في حزب الإصلاح المقدم عبد الغني علي ناصر الذعواني، أحد قادة “لواء حفظ السلام” في جبهة الجدعان بمحافظة مأرب، عادوا مع كتيبة كاملة إلى حضن الوطن. وأكدت المصادر بأن الهلاني والذعواني، أعلنوا برفقة كتيبة كاملة، انشقاقهم عن قوات التحالف وانضمامهم للقتال مع قوات الجيش واللجان الشعبية. بلت العاصمة صنعاء، مساء أمس الجمعة، قادة عسكريين من المغرر بهم في صفوف قوات التحالف والذين استجابوا لإعلان العفو العام الذي أصدره المجلس السياسي الأعلى. وقالت مصادر محلية في محافظة مارب لـ”إب برس” إن القيادي في حزب الإصلاح العقيد ابراهيم محمد حسين الهلاني، المسؤول الإعلامي لما تسمى المنطقة العسكرية السابعة، ونائبه القيادي في حزب الإصلاح المقدم عبد الغني علي ناصر الذعواني، أحد قادة “لواء حفظ السلام” في جبهة الجدعان بمحافظة مأرب، عادوا مع كتيبة كاملة إلى حضن الوطن. وأكدت المصادر بأن الهلاني والذعواني، أعلنوا برفقة كتيبة كاملة، انشقاقهم عن قوات التحالف وانضمامهم للقتال مع قوات الجيش واللجان الشعبية.

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