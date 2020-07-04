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عدن - ياسمين التهامي - مدير شركة النفط يزف بشرى سارة لجميع المواطنين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements المدير التنفيذي لشركة النفط عمار الأضرعي اليوم السبت، أن قوى العدوان تواصل احتجاز 22 سفينة مشتقات نفطية، مشيرا إلى أنه لم يصل إلا سفينتان فقط. وأوضح الأضرعي للمسيرة أن كميات البنزين والديزل التي تم الإفراج عنها من قوى العدوان لا تغطي أكثر من 5 أيام فقط، والمخزون لدينا ولدى محطات الوكلاء قد نفد. وأضاف أن إفراج قوى العدوان عن سفينتين نفطيتين فقط هو لمنع إحراج الأمم المتحدة خصوصا وأن السفن المحتجزة حاصلة على التراخيص الأممية. وتابع “سنبقى في خطة الطوارئ لأن الشحنة التي تم إطلاقها لا تكفي احتياج السوق من المواد النفطية لـ5 أيام فقط”، مشيرا إلى أن السفن المحتجزة قيمتها مدفوعة مسبقًا وقد أودع ثمنها في البنوك الإماراتية. وحول دور الأمم المتحدة، قال الأضرعي: “كنا نأمل من الأمم المتحدة القيام بواجبها الإنساني والضغط على قوى العدوان لإطلاق كل السفن المحتجزة”. ولفت إلى أن لجان الأمم المتحدة في جيبوتي تعتبر أحد العوائق التي تواجه سفن المشتقات لأنها تعمد لتأخيرها، وبعض الأحيان يستمر التأخير من 7 إلى 9 أيام يتحمل كلفتها التاجر. المدير التنفيذي لشركة النفط عمار الأضرعي اليوم السبت، أن قوى العدوان تواصل احتجاز 22 سفينة مشتقات نفطية، مشيرا إلى أنه لم يصل إلا سفينتان فقط. وأوضح الأضرعي للمسيرة أن كميات البنزين والديزل التي تم الإفراج عنها من قوى العدوان لا تغطي أكثر من 5 أيام فقط، والمخزون لدينا ولدى محطات الوكلاء قد نفد. وأضاف أن إفراج قوى العدوان عن سفينتين نفطيتين فقط هو لمنع إحراج الأمم المتحدة خصوصا وأن السفن المحتجزة حاصلة على التراخيص الأممية. وتابع “سنبقى في خطة الطوارئ لأن الشحنة التي تم إطلاقها لا تكفي احتياج السوق من المواد النفطية لـ5 أيام فقط”، مشيرا إلى أن السفن المحتجزة قيمتها مدفوعة مسبقًا وقد أودع ثمنها في البنوك الإماراتية. وحول دور الأمم المتحدة، قال الأضرعي: “كنا نأمل من الأمم المتحدة القيام بواجبها الإنساني والضغط على قوى العدوان لإطلاق كل السفن المحتجزة”. ولفت إلى أن لجان الأمم المتحدة في جيبوتي تعتبر أحد العوائق التي تواجه سفن المشتقات لأنها تعمد لتأخيرها، وبعض الأحيان يستمر التأخير من 7 إلى 9 أيام يتحمل كلفتها التاجر.

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