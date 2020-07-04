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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو| حسم أمر رئيس الوزراء وصدور «قرارات جمهورية» هامة خلال ساعات.. (مستجدات)

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جديد اب برس

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ف مصدر سياسي يمني في الرياض، أن هناك ”توافقا“ على تكليف رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك، بتشكيل حكومة كفاءات جديدة مناصفة. وقال المصدر في تصريح لموقع “إرم نيوز“ الإماراتي مفضلا حجب هويته، إن ”اسم معين عبدالملك، مطروح لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بالمناصفة من 24 وزيرا، بناء على اتفاق الرياض“، مؤكدا أن ”الأمر سيحسم خلال الساعات القليلة القادمة. وأضاف المصدر، أن ”حزب الإصلاح، يرفض تكليف عبدالملك، ويضغط من أجل تكليف شخصية أخرى لم يتم الإفصاح عنها رسميا، لكن يرجح أن يكون أحمد عوض مبارك“. وحول عمليات التباحث بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، أشار المصدر إلى أنه ”لم تعد هناك لجان للتباحث واللقاء المباشر بين الطرفين كما كان في السابق“، موضحا أن ”هناك اتفاقا على تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض عبر الإجراءات المباشرة“. وأوضح أن ”ما تم التوافق عليه حاليا هو تعيين محافظ جديد لعدن ومدير لأمنها، ثم يتم تسمية رئيس الحكومة، على أن يتم التباحث لاحقا حول أسماء أعضاء الحكومة الجديدة“. وبين أن ”هناك توافقا على اسم محافظ عدن الجديد ومدير أمنها“، رافضا البوح باسميهما في الوقت الحالي، واكتفى بالقول إن ”ما أثير مؤخرا من أنباء حول التوافق على تعيين أحمد حامد لملس محافظا لعدن ليست ببعيدة“. وأكد المصدر، أن ”هادي سيصدر قرارات لتسمية محافظ عدن ومدير أمنها ورئيس الحكومة خلال الساعات القادمة في حال تم التوافق النهائي.