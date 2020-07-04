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عدن - ياسمين التهامي - الآن .. القرارات جاهزة والرئيس هادي اشترط تنفيذ ثلاثة نقاط قبل إعلان رئيساً للوزراء ومحافظ ومدير أمن عدن !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصادر سياسية وإعلامية، إن الرئيس عبدربه منصور هادي، اشترط تنفيذ ثلاث نقاط قبل الإعلان عن تعيين كلا من رئيس الوزراء، ومحافظ عدن ومدير أمنها. واضافت: الرئيس هادي بلغ مصادر سياسية وإعلامية، إن الرئيس عبدربه منصور هادي، اشترط تنفيذ ثلاث نقاط قبل الإعلان عن تعيين كلا من رئيس الوزراء، ومحافظ عدن ومدير أمنها. واضافت: الرئيس هادي بلغ السعودية - الوسيط بين الشرعية والانتقالي- أن القرارات لتعيين رئيسا للحكومة ومحافظ ومدير لأمن عدن باتت جاهزة، وينتظر تنفيذ ثلاث نقاط قبل إعلانها. وبحسب المصادر فإن الرئيس اشترط قرل اصدار قرار التعيينات، عودة السلطة المحلية الشرعية إلى سقطرى، وإعلان الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية، وإعادة الأموال المنهوبة إلى البنك المركزي.

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