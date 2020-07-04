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عدن - ياسمين التهامي - مخاوف من تعاون محافظ حضرموت مع الإنتقالي لإسقاط المحافظة بعد رسالته إلى الرئيس هادي ( نص الرسالة)

طالب محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بإيقاف الهجمة الممنهجة ضد قوات النخبة الحضرمية ( المدعومة إمارتياً ) وقيادة المنطقة العسكرية الثانية. كما طالب اللواء البحسني في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية بإلزام وزير الخارجية محمد الحضرمي بتقديم الإعتذار عن إساءته لقوات النخبة الحضرمية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية ، حيث كشف مراقبون بأن اللواء البحسني يحضر لشيئُ ما . ويأتي ذلك عقب تصريحات لوزير الخارجية اليمني إثر استيلاء قوات من النخبة الحضرمية على حاويات تحوي أموالا تابعة للبنك المركزي في مدينة المكلا. الجدير بالذكر أن محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني كان قد زار الإمارات قبل أسابيع في زيارة وصفت بالخطيرة ، في ظل تربص قوات الإنتقالي ممثلة بالنخبة الحضرمية المدعومة من الإمارات بحضرموت ومحاولة إسقاط حضرموت الوادي وسيئون . نص الرسالة في الوثيقة أدناه : شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements

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