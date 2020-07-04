شكرا لقرائتكم خبر عن الصالح: رئاسة الحكومة القادمة محصورة بين شخصين ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الصالح: رئاسة الحكومة القادمة محصورة بين شخصين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الناشط السياسي الجنوبي أحمد الصالح أن رئاسة الحكومة اليمنية القادمة محصورة بين شخصين، وذلك في إطار المشاورات الجارية في العاصمة الناشط السياسي الجنوبي أحمد الصالح أن رئاسة الحكومة اليمنية القادمة محصورة بين شخصين، وذلك في إطار المشاورات الجارية في العاصمة السعودية الرياض لتشكيل الحكومة بين القوى السياسية اليمنية بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي. وأكد الصالح في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، حصر ترشيحات رئاسة الحكومة القادمة بين معين عبدالملك وأحمد عبيد بن دغر. وهاجم الصالح حصر ترشيحات رئاسة الحكومة القادمة بين معين وبن دغر مشيرا إلى أن ذلك "كارثة كبيرة وخطأ لا يغتفر". وأضاف: كلاهما لم ولن ينجزا شيء يذكر غير الفشل والفساد.. البلد فيها الكثير من الكوادر النظيفة والمستقلة والمقبولة. واختتم تغريدته بالقول: يجب على الشركاء السياسيين إدخال دماء وشخصيات جديدة حتى تكون هناك مخرجات جديدة.. لا لتجريب المجرب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصالح: رئاسة الحكومة القادمة محصورة بين شخصين ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.