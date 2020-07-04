شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "زين كرزون" بعد خطبتها ظهر المخبا وأطلقت فيديو فاضح ومثير مع خطيبها الجديد..(شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعدما أعلنت الناشطة الأردنية ​زين كرزون​ خطوبتها من رجل الأعمال ​عبد الله كنعان​، أصبح اسمه متداولاً بشكل كبير في الأردن عبر محرك البحث.

نجمة السوشال ميديا زين كرزون كانت قد صرحت في أحد البرامج التلفزيونية منذ عدة أشهر أنها تعيش قصة حب، وأنها تود الاحتفال بعيد الحب مع حبيبها من دون ذكر اسمه، ولفتت بتصريحاتها أن علاقتها بالشاب قديمة وأنه صديق من أيام المدرسة، وكان يسميها "أم كُشة" وأختها هيا "القصيرة الحقيرة"، وأن القصة أخذت منحى عاطفياً بعدمشاركة زين لطبخة الكبسة التي حضرتها في صفحتها طبخ وعندما رأى عبد الله كنعان ذلك أرسل لها تعليق: "بتشهي"، لترد عليه زين: "تفضل".

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• أفعى ضخمة تبتلع رجل بلمح البصر وهو حي وتخفيه في بطنها 7 أيام .. وعندما يئس اهله من البحث عليه قررت الشرطة فتح بطن الأفعى فوجدو بداخلها مفاجأة لم يتخيلها أحد ..شاهد فيديو مرعب

• كاظم الساهر يخطف أجمل فتاة مصرية ويتزوجها رسميا .. شاهد كيف ظهرت كانها حورية الأرض واذهلت الجميع بجمالها الخارق .."صور"

• شقيقة الفنانة "هيفاء وهبي" قنبلة نووية إباحية بجانب علم كردستان (شاهد الصور)

• ‏هل تتذكرون نجمة مسلسل "باب الحاره" (زوجة العقيد معتز) "شمس بسام" شاهد كيف كشفت مابين فخذيها بوضعيات مغرية غير مبالية بأحد..(شاهد الصور)

• تسريب اول فيديو من حلقة الفنان محمد رمضان في برنامج "رامز مجنون رسمي" التي امتنعت قناة MBC عن بثها في رمضان ..شاهد كيف انتقم منه رامز جلال بطريقة لم يتخيلها أحد

• ظهور مثير لزوجة ملك الاردن.. الملكة رانيا تخطف الأنظار وكأنها حورية من الجنة وتقهر كل أميرات الخليج.. شاهد الصور

• شاهد الأمير السعودي الذي خطف قلوب الفتيات بوسامته الساحرة واصبح فتنة النساء بالسعودية... (صور)

• حقيقة زواج الأمير محمد بن سلمان من هذة الفتاة الفائقة الجمال .. عمرها 18 سنة وتبدو كأنها حورية من الجنة ..شاهد الصور

Advertisements

• فضيحة برنامج ذا فويس على قناة MBC .. متسابقة مغربية سحرت عقول لجنة التحكيم بجمالها الشديد ..الفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدث مالا يمكن تخيله .. شاهد الفيديو

• قناة MBC تنشر لقطات محرجة لرامز جلال مع ممثلة مصرية شهيرة في برنامج "رامز مجنون رسمي".. كانت تصرخ وهو يسحب بنطلونها بقوة فحدث مالم يكن بالحسبان .. شاهد

• تسريب فيديوهات إباحية لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد

• هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة.. شاهدو فضيحتها بين الأشجار.. كل شيء على الطبيعة أحلى.. "صور"

• ياسمين صبري تصاب بالجنون بعد تسريب فيديوهات اباحية لزوجها رجل الاعمال "احمد ابو هشيمة" ..شاهد الفيديوهات التي تم تسريبها

• قالت "من حقي أن افعل ما أشاء"....الفنانة اللبنانية "يارا" تظهر بطريقة لم يتوقعها أحد صادمة جمهورها بملابسها الفاضحة.. (شاهد الصور).

• صاحبة الجسم المغري الراقصة "سما المصري" بهذه المشاهد الجنسية حكمت عليها المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التحريض على الجنس والفسق...شاهد الصور

• تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد

-----------------------



وبذلك بدأت قصة حب زين وعبدالله من أول صحن كبسة على حد تعبيرها، وعلقت على ذلك: "الطريق لقلب الرجل معدته".