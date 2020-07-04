شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شقيقة الفنانة "هيفاء وهبي" قنبلة نووية إباحية بجانب علم كردستان (شاهد الصور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة الاستعراضية رولا يموت أخت هيفاء وهبي غيرالشقيقة متابعيها وجمهورها عبر منصة انستجرام من خلال خاصية الستوري في حسابها عدة صور أثارت فيها الكثير من الجدل بين المتابعين

وظهر في الصورة الأولى عدة بنادق كلاشينكوف روسية الصنع بالاضافة الى هاتف محمول موضع بجانب السلاح وعلقت يمةت على الصورة بقولها بأن الهاتف المحمول الذي يظهر صورتها هو أقوى سلاح في الصورة بلا منازع

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• شقيقة الفنانة "هيفاء وهبي" قنبلة نووية إباحية بجانب علم كردستان (شاهد الصور)

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وشبهت يموت صورتها بجانب السلاح بالقنبلة النووية وحذرت من الاقتراب منها وازعاجها وتلفيق الأخبار عنها أو التنمر على اطلالاتها الفاضحة المتعرية

وعدت يموت لتثير الجدل من جديد بمشاركتها صورة شخصية لها بالزي العسكري مع علم كردستان العراق الذي حملته على كتفها في دلالة على تضامنها مع الشعب الكردي في العالم

وانهالت التعليقات على صور شقيقة هيفاء وهبي وأثنى الجمهور على اطلالتها الخيرة من خلال الستوري كما تغزل عدد كبير من متابعيها الأكراد باطلالتها بالزي العسكري الكردي وعبروا عن شكرهم لها لقاء تضامنها معهم في حلمهم بانشاء دولتهم المرجوة وكيانهم المستقل ورغباتهم الانفصالية

و الجدير بالذكر ان يموت شقيقة وهبي كانت قد شاركت منذ مدة مقطع فيديو فاضح ظهرت فيه بمؤخرة عارية في حمامها الخاص مما أثار الكثير من الجدل في السوشيال ميديا

ويشار الى ان يموت عرفت الشهرة من خلال فيديو كليب أغنيتها الشهيرة انا رولا على يوتيوب وحققت ملايين المشاهدات بسبب لباسها الفاضح والجريء في الفيديو كليب المصور