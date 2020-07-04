شكرا لبحثكم عن خبر أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - آخر اسعار صرف الدولار والسعودي بصنعء وعدن السبت 4 يوليو 2020م الاسعار في صنعاء شراء: الدولار الأمريكي: 612 ريال Advertisements الريال السعودي: 161.50 ريال. الاسعار في عدن شراء: الدولار الأمريكي: 760 ريال. الريال السعودي: 199.50 ريال.

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