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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 8 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، اليوم السبت، عن تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية في المناطق المحررة .
وقالت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، أن الحالات المسجلة توزعت على 6 حالات في حضرموت وحالة في لحج ومثلها في شبوة .. مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة في حضرموت ولحج .
وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة في لحج .
بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1248) و(337) وفاة و(537) تعافي
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