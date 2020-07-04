شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 8 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، اليوم السبت، عن تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية في المناطق المحررة .



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وقالت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، أن الحالات المسجلة توزعت على 6 حالات في حضرموت وحالة في لحج ومثلها في شبوة .. مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة في حضرموت ولحج .

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة في لحج .

بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1248) و(337) وفاة و(537) تعافي