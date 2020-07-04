تدشين مشروع إنارة شارع التسعين بالطاقة الشمسية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن اليوم في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، مشروع إنارة شارع التسعين بالطاقة الشمسية، الممول من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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ويتضمن المشروع توريد وتشغيل إنارة الشارع الممتد من تقاطع كابوتا حتى دوار السفينة ، بتركيب " 140 " عمود مزدوج، بإرتفاع " 8 " أمتار ، وبمسافة " 25 " متراً بين كل عمود وأخر .

وفي التدشين، أكد مدير عام مديرية المنصورة محمد عمر البري ، أهمية هذا المشروع في التخفيف من الأعباء على شبكة الكهرباء وعكس صورة متميزة لشوارع المدينة من خلال إستمرار وإستقرار عمل الإنارة .. مشيداً بجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ مثل هذه المشاريع الخدمية الهامة .