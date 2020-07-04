فتح يوجه السلطات المحلية بأخذ الاحتياطات تحسباً للمنخفض المداري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 وجه وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، السلطات المحلية في المحافظات بأخذ الاحتياطات اللازمة وتفعيل فرق الطوارئ والانقاذ تحسبا لاي فيضانات او سيول ناتجة عن المنخفض المداري الذي ستشهده عدة محافظات خلال الايام القادمة.

Advertisements ودعا فتح في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) المنظمات المحلية والدولية العاملة الاستعداد التام لمساندة جهود السلطات المحلية وتجهيز كميات كافية من المساعدات الغذائية والايوائية والصحية وتقديمها للمتضررين. وشدد على اخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة لتلافي أي أضرار وتجنب أي قصور، في تنفيذ المهام الموكلة لعمل السلطات المحلية ولجان الطوارئ والتنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة ، ورفع تقارير عاجلة إلى الحكومة أولا بأول، لعمل الحلول اللازمة.

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