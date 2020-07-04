شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباري عطوان يباغت الجميع ويطلق هذا التحذير لدولة عربية من كارثة ونكبة كبرى ستتلقاها من هذه الدولة المجاورة لليمن ( فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبت ، ٠٤ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٥٣ مساءً (الخليج 365)

حذر الكاتب والصحافي عبد الباري عطوان، مصر من مشروع أمريكي إسرائيلي على طريقة سورية وليبيا. وقال في تصريح له تابعه أحداث نت بأن إثيوبيا حسمت أمرها وقرّرت مَلء خزّان سدّ النهضة دون اتّفاقٍ مع مِصر والسودان.

وأضاف: الجُوع في انتِظار 4 ملايين أسرة مِصريّة. وتابع بقوله مشروع أمريكي إسرائيلي لتدمير مِصر على طريقة سورية وليبيا والرّد قد يكون حرب استِنزاف كمُقدّمة للحرب الشّاملة.

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والأربعاء الماضي، أكد وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبدالعاطي، أن هناك لجنة دولية أكدت وجود مشكلات في أمان سد النهضة الإثيوبي وطلبت من إثيوبيا تعديلات في تصميم السد.

من جهته اتهم مسؤول أمني إثيوبي مصر بالضلوع في الاضطرابات التي شهدتها بلاده على مدى يومين وخلفت أكثر من 80 قتيلا عقب اغتيال فنان وناشط سياسي، في حين أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن الهدف من الجريمة منع إكمال بناء سد النهضة.