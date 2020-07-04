شكرا لمتابعة خبر عن مصادر : تكشف عن اتفاق وشيك على تعيين محافظ للعاصمة الموقتة عدن ومدير أمنها من المجلس الانتقالي وهذه الأسماء المطروحة تعرف عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة إنه تم التوافق خلال المشاورات السياسية الجارية حالياً في الرياض، على منح ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا منصبي محافظ عدن ومدير أمنها. ووفقا للمصادر فإن المشاورات لاتزال جارية بخصوص منصب رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن بقاء الدكتور معين عبدالملك في المنصب مرجح إلى حد كبير. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: “غصبن عليك تزوجني أختك” .. حادثة غريبة في الكويت ومهلة يومان للتنفيذ وإلا!! القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها Advertisements العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وتشير التوقعات أن إعلان أسماء المحافظ ومدير الأمن لعدن بوقت قريب جدا وربما الليلة. وقال المصدر ان ثمة خلافات داخل الانتقالي على الأسماء، حيث كل جناح لديه تفضيله الخاص. ومن الأسماء التي طرحت لمنصب محافظ عدن، عبدالناصر الوالي، عبدالرحمن شيخ، مراد الحالمي، وأحمد لملس، وشخصيات أخرى.

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