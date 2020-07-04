شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : ينهبون مبالغ مالية كبيرة في قانية ويوقفون شركات صرافة عن العمل في العاصمة صنعاء (الأسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوقف البنك المركزي ، الواقع تحت سيطرة الحوثيين ، عددا من شركات الصرافة في العاصمة صنعاء.

وقال مصدر مصرفي إن البنك المركزي في صنعاء، أوقف عمل كل من شركة سويد للصرافة وشركة المدينة وشركة لمع النجوم لحين إشعار.

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وأرجع المصدر إيقاف جماعة الحوثي عمل تلك الشركات لعدم دفع ملاكها مبالغ مالية طلبتها الجماعة مقابل ماتسميه مخالفات مصرفية.

وسبق وأن أوقف البنك المركزي بصنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين، آخر العام الفائت عددًا من شركات ومحال الصرافة بذريعة مخالفتها لتعليمات البنك المركزي وعدم حصولها على ترخيص لمزاولة مهاما.

وفي محافظة البيضاء وسط اليمن أقدمت جماعة الحوثي على نهب مبالغ مالية باهظة من أحد محلات الصرافة والتحويلات في منطقة قانية بذريعة مصادرة العملة الجديدة المطبوعة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال مصدر محلي ، إن مسلحي جماعة الحوثي اقتحموا محل “رويس” للصرافة والتحويلات في منطقة قانية وقاموا بنهب ومصادرة 75 مليون ريال من النقود الجديدة فئة 1000 -500- 200 -100 ريال. ولفت المصدر أن جماعة شنت حملة واسعة في قانية عقب احتلالها شملت عدداً من المحلات التجارية المختلفة تحت مسمى مصادرة العملة “غير القانونية”، وصادرت مبالغ مالية كبيرة من العملة الجديدة من المحلات بذات الذريعة.