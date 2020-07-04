شكرا لمتابعة خبر عن مستشار رئيس الجمهورية .. اليمن يمر بضروف كارثية غاب فيها العقل وتحكمت الاهواء ، ورئاسة الوزراء ليست مغنم حتى تتزاحم حولها الأسماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث رئيس الوزارء السابق أحمد عبيد بن دغر، امس الجمعة، إن رئاسة الوزراء ليست مغنم حتى تتزاحم حولها الأسماء.

وتابع بن دغر في تغريدة له على تويتر، “من يسعى لهذه المهمة اليوم لابد أن يدرك حجم وثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه”.

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وأكد بن دغر أن اليمن يمر بظروف كارثية غاب فيها العقل وتحكمت الأهواء.

وقال: “إنها الأمانة التي خشيت من حملها الجبال”.

وأضاف: “ولكنها اليمن ستنتج ولو لاحقاً أسباب قوتها واتحادها ومنعتها”.

كما تجري مشاورات في السعودية حول مرشح لرئاسة الوزراء وتشكيل حكومة جديدة، حيث طرحت ثلاثة أسماء هي معين عبدالملك ورشاد العليمي وخالد بحاح، وفق ما ذكرت وكالة شينخوا الصينية.