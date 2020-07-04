شكرا لمتابعة خبر عن قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين اللواء 35 مدرع وقوات الشرطة العسكرية بـ تربة تعز ... بالتزامن مع تعزيزات حوثية كبيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية ، اليوم السبت، بوقوع قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بمدينة التربة، التابعة لمديرية الشمايتين، محافظة تعز، بالتزامن مع تعزيزات حوثية كبيرة الى خطوط التماس.

وذكرت المصادر ، أن أحد المسعفين قتل وأصيب 7 آخرين في إشتباكات في محيط جبران صبران.

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وبينت المصادر أن الاشتباكات اندلعت صباح اليوم بالمدينة، بين قوات الشرطة العسكرية واللواء 35 مدرع بسبب رفض قوات اللواء تسليم مدينة التربة للشرطة العسكرية، والتي استمرت لدقائق.

وتعيش المدينة توتر بين قوات اللواء 35 مدرع وقوات الأمن المركزى من جهة وأخرى تابعة للشرطة العسكرية. وتأتي التحركات بمدينة التربة صوب جبهات اللواء 35 مدرع بتعز في الوقت الذي تحشد فيه جماعة الحوثي تعزيزات كبيرة إلى مناطق في الحجرية للسيطرة على مواقع اللواء 35 في التربة والمواسط و الصلو والأقروض والمناطق التي تقود الى الوصول الى هيجة العبد .

ونقلت جماعة الحوثي ليلة أمس قطعتي مدفعية وعربة كاتيوشا وقطع سلاح متوسط الى مناطق قريبة من جبهة الصلو في حين وصلت تعزيزات أخرى الى جبهة الأقروض مكونة من 7 أطقم وأسلحة وذخائر ؛ وفقا لمصادر عسكرية.