بطريقة لم تخطر على بال أحد أشعلت الإعلام...الفنانة "ديانا كروز" تشعل الشارع الأردني بصور صادمة مع خطيبها...شاهد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وجّهت الفنانة الأردنية ​ديانا كرزون​ التهنئة لخطيبها الإعلامي ​معاذ العمري​ بمناسبة عيد ميلاده، اذ انها نشرت صورة لها برفقته على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّرت فيها عن حبها الكبير له، معلّقة على الصورة بالقول: "لن يُفرِّق الله بين اثنين لهما نفس النية، إن القلوب على نواياها تلتقي" يا جعل عُمرك بجنبي كُل الأعوام وياجعل عيّد ميلادك يمر ألف عام كُل عام وانت معي حبيبي". ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • كاظم الساهر يخطف أجمل فتاة مصرية ويتزوجها رسميا .. شاهد كيف ظهرت كانها حورية الأرض واذهلت الجميع بجمالها الخارق .."صور" • تسريب اول فيديو من حلقة الفنان محمد رمضان في برنامج "رامز مجنون رسمي" التي امتنعت قناة MBC عن بثها في رمضان ..شاهد كيف انتقم منه رامز جلال بطريقة لم يتخيلها أحد • حقيقة زواج الأمير محمد بن سلمان من هذة الفتاة الفائقة الجمال .. عمرها 18 سنة وتبدو كأنها حورية من الجنة ..شاهد الصور • ‏هل تتذكرون نجمة مسلسل "باب الحاره" (زوجة العقيد معتز) "شمس بسام" شاهد كيف كشفت مابين فخذيها بوضعيات مغرية غير مبالية بأحد..(شاهد الصور). • الفنانة حلا الترك في اوضاع صادمة مع شاب غريب داخل سيارتها ..وعدسة محترفة تلتقط صورا للفضيحة التي لم يتخيلها أحد ..شاهد • متسابقة مغربية كأنها حورية من الجنة تشارك في برنامج ذا فويس .. هزت مسرح MBC بصوتها الجميل واثارت جنون لجنة التحكيم بحركة مثيرة لم يتخيلها أحد..شاهد الفيديو • فضيحة برنامج ذا فويس على قناة MBC .. متسابقة مغربية سحرت عقول لجنة التحكيم بجمالها الشديد ..الفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدث مالا يمكن تخيله .. شاهد الفيديو • قناة MBC تنشر لقطات محرجة لرامز جلال مع ممثلة مصرية شهيرة في برنامج "رامز مجنون رسمي".. كانت تصرخ وهو يسحب بنطلونها بقوة فحدث مالم يكن بالحسبان .. شاهد Advertisements • تسريب فيديوهات إباحية لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد • هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة.. شاهدو فضيحتها بين الأشجار.. كل شيء على الطبيعة أحلى.. "صور" • ياسمين صبري تصاب بالجنون بعد تسريب فيديوهات اباحية لزوجها رجل الاعمال "احمد ابو هشيمة" ..شاهد الفيديوهات التي تم تسريبها • قالت "من حقي أن افعل ما أشاء"....الفنانة اللبنانية "يارا" تظهر بطريقة لم يتوقعها أحد صادمة جمهورها بملابسها الفاضحة.. (شاهد الصور). • صور فاضحة لنجمة مسلسل باب الحارة وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد • هل تذكرون فرقة طيور الجنة.. شاهدو المفاجأة التي حدثت لهم اليوم وزلزلت العالم العربي • صاحبة الجسم المغري الراقصة "سما المصري" بهذه المشاهد الجنسية حكمت عليها المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التحريض على الجنس والفسق...شاهد الصور • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد -----------------------

الجدير ذكره ان ديانا كشفت مؤخرا انها كانت تحلم بأن تكون كابتن طيار، لكن الفن أبعدها عن تحقيق هذا الحلم، رغم أنها حاصلة على دبلوم في إدارة الطيران.

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