

قال مدير أمن محافظة أبين العميد علي ناصر الكازمي اليوم السبت "أن أمن أبين لن يسمح أو يتهاون مع العناصر التخريبية التي استهدفت كهرباء مديرية لودر".



وبحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية، فإن الكازمي ترأس لقاء ضم مدير عام مديرية لودر ومدير مؤسسة كهرباء في المديرية، عقب تعرض الكهرباء لعمل تخريبي.



وأكد "أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها في ملاحقة العناصر التخريبية من أجل القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم الرادع".



وأقر اللقاء تشغيل المحطة القديمة للكهرباء عقب توفير احتياجاتها من الزيوت والفلاتر والوقود، فيما ستتواصل الجهود لتوفير قطع غيار المحطة الجديدة التي تعرضت للعمل التخريبي لإصلاحها وتشغيلها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقب تعرض كهرباء لودر للتخريب.. مدير أمن أبين: لن نتهاون مع العناصر التخريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.