وزير الصحة يوجه برفع جاهزية المرافق الصحية لمواجهة المنخفض الجوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه وزير الصحة والسكان الدكتور ناصر باعوم، اليوم، برفع جاهزية المرافق الصحية في المحافظات المتوقع تأثرها بالمنخفض الجوي القادم.



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وقضت التوجيهات بتفعيل إدارات الطوارئ في المستشفيات والمرافق الصحية والعمل بخطة الطوارئ المعدة من قبل الوزارة لمواجهة أي تداعيات محتملة،وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

كما وجه غرفة عمليات الطوارئ والاسعاف بالوزارة باتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة أي طارئ قد يحدث جراء المنخفض، كما وجه بإعداد خطة لتوزيع فرق وسيارات الإسعاف في عموم المناطق.

ودعا وزير الصحة، المواطنين إلى التواصل مع غرفة عمليات الصحة عند حدوث إي طارئ.