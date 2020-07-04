شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير.. اذا شعرت بهذه الاعراض اثناء النوم فسارع فورا الى الطبيب دون اي تأخير لان حياتك في خطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف طبيب سعودي عن وجود أعراض جديدة، تؤكد إصابة صاحبها بأمراض القلب. وقال استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، عن وجود 3 أعراض متعلقة بالنوم تؤكد أن هذا الشخص مُعرض للإصابة بضعف القلب.

وأوضح "النمر" :اذا كنت تعاني من الثلاثي أدناه:. . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ورد الان ... تعيين نائبين للرئيس هادي أحدهما شمالي والاخر جنوبي الاطاحة بالنائب علي محسن الأحمر...الاسماء في التفاصيل صور ...من أكبرمنازل اليمن والذي يتسع ل25 ألف شخص والمياة تجري من تحته مع بدء تطبيق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة..طرق بسيطة لتخفيض فاتورة الكهرباء..للمقيمين في السعودية ...تفاصيل Advertisements "صعوبة الدخول في النوم، صعوبة الاستمرار فيه، نوعية النوم غير مريحه"،، فأنتَ اكثر عرضةً لضعف القلب مستقبلا بنسبة 50% اذا لم يتم حل تلك المشكلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر تحذير.. اذا شعرت بهذه الاعراض اثناء النوم فسارع فورا الى الطبيب دون اي تأخير لان حياتك في خطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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