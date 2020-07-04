شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان :إندلاع اشتباكات عنيفة في مدينة التربة بتعز والان مع التفاصيل

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وقال مصدر لكريتر سكاي أن الأجواء متوثرة في مدينة التربة حيث اندلعت الاشتباكات بين قوات الشرطة العسكرية واللواء 35 مدرع بسبب رفض قوات اللواء 35 مدرع جيش تسليم مدينة التربة إلى الشرطة العسكرية.

وذكر المصدر أن الاشتباكات استمرت لدقائق ومن ثم توقفت

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