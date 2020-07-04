شكرا لقرائتكم خبر عن وزير سابق: لن نكون ملزمين بشيء للرئيس هادي أو السعودية إذا حدث هذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير النقل السابق صالح الجبواني، اليوم السبت، أن أي مشاورات في العاصمة السعودية الرياض، تفضي إلى تمكين المليشيات (في إشارة إلى المجلس الانتقالي)، إنها تنسف المرجعيات الثلاث.

وأضاف الجبواني في تغريدة على تويتر، "أي مشاورات في الرياض تفضي إلى تمكين المليشياويون الذين يسعون لبناء دولتهم المناطقية العنصرية حسب المشيئة الإماراتية جنوباً تنسف المرجعيات الثلاث التي لا تعترف بها المليشيات وتفقد الشرعية مبرر وجودها".. . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وتابع: لذلك لن نكون ملزمين بشيء للرئيس هادي أو السعودية، محذرا من أن يقع الفأس في الرأس.

وتتمثل المرجعيات في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والتي تعتبرها الحكومة الشرعية، جزءا من الحل السياسي.

وخلال الأيام الاخيرة، تجرى مشاورات في العاصمة السعودية الرياض لتشكيل حكومة كفاءات، وفقا لاتفاق الرياض، الذي جرى توقيعه بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، في 5 نوفمبر من العام الماضي.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.