شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. مصر تصدر البيان رقم "1" ضد إثيوبيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة الموارد المائية والري، خلال الساعات الماضية أنه لا زالت هناك خلافات جوهرية مع إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة.

وأكد البيان استمرار الخلافات “الجوهرية” بين مصر والسودان، وإثيوبيا بعد استئناف مفاوضات سد النهضة بوساطة تقودها جنوب إفريقيا.. . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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