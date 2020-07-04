البحسني يطالب رئيس الجمهورية بمحاسبة الحضرمي (وثيقة)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020 طالب قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني بمحاسبة وزير الخارجية الحضرمي لما بدر منه تجاه قوات النخبة الحضرمية.

Advertisements وكان الوزير الحضرمي قد تطاول على النخبة الحضرمية وهو ما رفضته الاوساط الحضرمية والسلطة المحلية بحضرموت.

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