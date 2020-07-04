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عدن - ياسمين التهامي - أول رد إيراني سريع على الضربة "الإسرائيلية المباغتة".. و إستهداف أكبر منشأة نووية





اعترفت إيران بتعرض إحدى منشآتها النووية لحادث أدى لاحتراقها، دون الكشف عن الطريقة التي أدت إلى ندميرها. ونشرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية صورة هي الأولى من الحادث الذي تعرضت له وحدة قيد الإنشاء في مفاعل نطنز النووي جنوب طهران صباح يوم الخميس. إلى ذلك، قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في اتصال هاتفي مع التلفزيون الرسمي إن تخصيب اليورانيوم متواصل في منشأة نطنز النووية على الرغم من الحادث في إحدى وحدات المنشأة. وأضاف: "لا صحة لما تروج له بعض وسائل الإعلام المعادية حول وجود تلوث نووي ناجم عن الحادث". وحسب تصريحات سابقة لكمالوندي، فإن الحادث الذي وقع صباح اليوم، أدى إلى تضرر أجزاء من المبنى دون خسائر بشرية، ويجري الخبراء تحقيقا لمعرفة أسبابه. وفي وقت سابق، صباح اليوم، كشف الصحفي الإسرائيلي، إيدي كوهين، عن استهداف أكبر منشأة نووية إيرانية، وتسببت الضربة في خسائر فادحة. اولین تصویر منتشر شده از حادثه در یکی از سوله‌های در دست احداث مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی‌روشن(نطنز)#سازمان_انرژ‌‌ی_اتمی_ايران#دیپلماسی_عمومی و #اطلاع‌_رسانی #AEOINEWS pic.twitter.com/ptn0yfnVrf — Atomic Energy Organization Of Iran (@aeoinews) July 2, 2020





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