شكرا لقرائتكم خبر عن رغد ابنة "صدام حسين" تطير فرحا بعد الإعلان رسميا عن قرار خطير انتظره الجميع منذ غزو العراق ..لن تصدق ماهو القرار الذي افرح كل عائلة صدام حسين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رغد ابنة "صدام حسين" تطير فرحا بعد الإعلان رسميا عن قرار خطير انتظره الجميع منذ غزو العراق ..لن تصدق ماهو القرار الذي افرح كل عائلة صدام حسين





أطلقت السلطات العراقية، امس الاول سراح زوج ابنة صدام حسين المعتقل منذ عام 2003. وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، لـRT:آ إن "السلطات العراقية أطلقت سراح المقدم جمال مصطفى عبد الله السلطان مسؤول ملف شؤون القبائل والعشائر سابقا وزوج حلا صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق". وأضاف، أن "السلطات أطلقت أيضا سراح الفريق الركن وليد حامد توفيق الناصري التكريتي الذي شغل منصب محافظ البصرة قبل احتلال بغداد عام 2003 بعد انتهاء مدة محكوميته". وتابع البياتي "كما تم إطلاق سراح برزان عبد الغفور سليمان المجيد أحد قادة الحرس الخاص لصدام وشقيق روكان رئيس الحرس الخاص الذي اعتقلته القوات الأمريكية عام 2003".





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