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عدن - ياسمين التهامي - تناقلت مصادر أعلامية ومنها صحيفة العرب اللندنية عن نقاش يدور للتوافق حول تعيين نائبين جديدين للرئيس هادي أحدهما من الشمال والآخر من الجنوب، بدلا عن نائب الرئيس الحالي علي محسن الأحمر الذي أكدت المصادر وجود توافق واسع بين مختلف القوى والمكونات اليمنية على إقالته وتعيينه في منصب شرفي. وتدور النقاشات بحسب المصادر حول تعيين سفير اليمن في الولايات المتحدة أحمد عوض بن مبارك نائبا عن الجنوب، وتعيين محافظ مأرب سلطان العرادة نائبا عن شمال اليمن. 24 وزيرا بالتناصف. . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ورد الان ... تعيين نائبين للرئيس هادي أحدهما شمالي والاخر جنوبي الاطاحة بالنائب علي محسن الأحمر...الاسماء في التفاصيل صور ...من أكبرمنازل اليمن والذي يتسع ل25 ألف شخص والمياة تجري من تحته مع بدء تطبيق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة..طرق بسيطة لتخفيض فاتورة الكهرباء..للمقيمين في السعودية ...تفاصيل Advertisements محافظ عدن من الانتقالي الجنوبي مدير أمن عدن محسوب على هادي أحمد بن مبارك نائب للرئيس عن الجنوب وسلطان العرادة عن الشمال قوة أمنية موحدة في عدن وبقية المحافظات الجنوبية ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن هذه التغييرات كحزمة واحدة خلال الأيام القليلة المقبلة في حال لم تطرأ أي عوامل جديدة كما هو متوقع وفي مقدمة ذلك استمرار التصعيد الذي يقوده الإخوان وتيار قطر داخل الحكومة اليمنية الذي يعارض تنفيذ اتفاق الرياض ويسعى للدفع باتجاه الصدام مع التحالف العربي والمكونات اليمنية المناهضة للانقلاب الحوثي مثل المجلس الانتقالي وحزب المؤتمر (جناح صالح) والتيارات اليسارية والقومية الأخرى.

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